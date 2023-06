NEWS

Nicolò Figini | 25 Giugno 2023

GF Vip 7

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi si è instaurato un rapporto d’amicizia. Durante il loro percorso hanno avuto degli alti e bassi e per tale ragione l’ex vippone è stato chiamato per commentare la crisi tra i due fidanzati.

Nella giornata di ieri, come sappiamo, Antonella Fiordelisi si è sfogata in lacrime sui social e a questo è seguito un messaggio da parte di Donnamaria. Ospite nel programma “Non succederà più” su Radio Radio, quindi, Tavassi ha detto la sua in merito a questa situazione.

Edoardo Tavassi ha affermato di non sapere cosa sia accaduto nello specifico. Lui, però, ha sempre detto che il vero banco di prova per una coppia non è il Grande Fratello ma la vita vera. Secondo lui, pur non avendo prove certe, i due si sono lasciati definitivamente:

“Non so che è successo, voglio soltanto che tutti siano felici, sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti io sono contento.

Io ho detto che l’unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro questa casa, ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, ma dovete scoprirla fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa. 184 volte”.

Questo ciò che riporta anche il sito Isa e Chia.