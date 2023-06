NEWS

Nicolò Figini | 25 Giugno 2023

Temptation Island

Due ex di Uomini e Donne a Temptation Island 2023

A partire da domani, lunedì 26 giugno 2023, partirà la nuova edizione di Temptation Island e nei giorni precedenti sono state rivelate tutte e sette le coppie che prenderanno parte alla trasmissione. Il viaggio nei sentimenti, quindi, sarà percorso da Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico e, infine, Mirko e Perla.

Tutti hanno dei problemi e quest’ultima coppia, per esempio, non è più felice da un po’ di tempo. Stanno insieme da cinque anni e la ragazza ha raccontato di sentirsi insoddisfatta:

“Ho scritto io al programma perché per amor suo mi sono trasferita a Rieti da Salerno. Nonostante i miei sacrifici, avendo rinunciato al lavoro, alla famiglia e agli amici, lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione”.

Vedremo che cosa accadrà. In molti si chiedevano chi sarebbero state le tentatrici e chi i tentatori. Fino a poche ore fa non si sapeva nulla, ma adesso il profilo Instagram di Temptation Island 2023 ha pubblicato le foto del cast al completo. I più attenti, infatti, hanno subito notato che tra gli uomini ci sono due volti molto noti al pubblico a casa.

Stiamo parlando di Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Uomini e Donne di Veronica Rimondi, la quale però alla fine non lo ha scelto preferendo Matteo Farnea. Il secondo, invece, è Daniele Schiavon che è stato corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Ci avevate fatto caso? Eravate dei loro fan? Fatecelo sapere con un commento.

