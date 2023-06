NEWS

Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

Le lacrime di Antonella Fiordelisi

Ieri sera Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a uno sfogo su Twitter in cui si è detta frustrata dalla situazione che sta affrontando con Edoardo Donnamaria. L’influencer ha accusato il fidanzato di non volersi mai mostrare con lei agli eventi e sui social: “Ma secondo voi è bello che una persona che amo si comporti così?”, ha chiesto ai suoi fan.

A distanza di diverse ore da questo primo attacco sui social, Antonella Fiordelisi è tornata su Instagram. L’ex vippona ha dichiarato di aver ricevuto una serie di messaggi da parte di tanti fan. Tutti preoccupati per questa nuova crisi che sta vivendo con Edoardo Donnamaria:

“Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata sinceramente. E vedere non si immedesimano in quello che ho fatto e continuo a fare per lui, mi fa stare male. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è e mi sta raggiungendo Ilenia”. E ancora Antonella Fiordelisi: “Una cosa sono i social, una è la vita privata. Farmi trattare così, dopo che ho dato tutto e la amo, anche no. Rispettate questo momento e non scrivetemi. Perché tutto è partito da lui. Io quando tengo a una persona do tutto. Sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL e poi mi tratta di m***a anche meno. Non sono così”.

Antonella Fiordelisi tra le lacrime ha proseguito dicendo che deve pensare a se stessa e che non può farsi trattare così: “Era quello che voleva. Voleva farmi impazzire o non si spiega. Questo suo cambio di umore e come mi tratta”. A seguire l’influencer ha detto di voler dire queste cose poiché la coppia è nata in un contesto televisivo.

“Ci ho messo tutto in questa storia e ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta di proposito così perché vuole questo. Pensa a fare il cantante e va bene, glielo facciamo fare. Detto questo non fatemi più domande su Edoardo e io non posso più stare male così”, ha concluso Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi fa una diretta Instagram in lacrime: “È partito tutto da lui. Mi sono sentita sfruttata per quel bacio sul palco di RTL, poi mi ha trattata di m****a” pic.twitter.com/iqIUoGIplo — disagiotv (@disagio_tv) June 24, 2023

Siamo giunti a un punto di non ritorno o Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria riusciranno a risolvere i loro problemi?