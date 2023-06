NEWS

Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

La replica di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ieri sera si è sfogata sui social, evidenziando diversi problemi nel suo rapporto con Edoardo Donnamaria. A detta sua il ragazzo non vorrebbe mostrarsi mai con lei per questioni di privacy. Anche nella giornata di oggi l’influencer è tornata a parlarne e in lacrime ha lanciato precise accuse nei confronti dello speaker romano.

In tanti attendevano una risposta pubblica da parte di Edoardo Donnamaria e così è stato. Con una storia su Instagram scritta, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha spiegato la sua versione dei fatti. Versione totalmente differente rispetto a quella dichiarata da Antonella Fiordelisi:

“Mi dispiace per come sono andate le cose. Dirò poche parole. La privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte. Ho deciso IO di non comparire più con Antonella sui social, perché credo non riesca a distinguerli dalla vita reale. Li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo sono la dimostrazione lampante”.

Ha scritto Edoardo Donnamaria, che ha precisato però di non volersi addentrare nei dettagli di questa storia: “Non racconterà fatti privati, perché sputtanare delle situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliono bene e che la consiglino bene.

Non fate carne da macello. Dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono. Cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti. Io speravo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare forse ne ho bisogno anche io“. Questa quindi la presa di posizione di Edoardo Donnamaria.

La storia Instagram di Edoardo Donnamaria

Tra le altre cose Edoardo Donnamaria ha chiesto gentilmente di non mettere in mezzo terze persone, che non c’entrano nulla con quanto successo tra lui e Antonella Fiordelisi. “Anche se per alcuni di voi è difficile crederlo, ho 30 anni e sono in grado di decidere cosa fare della mia vita. Grazie”, ha concluso.

Per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è davvero finita o in futuro riusciranno a ritrovarsi?