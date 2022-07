1 Edoardo contro Jeremias Rodriguez

Edoardo Tavassi è stato ospite di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli. Durante l’appuntamento si è parlato tanto di Isola dei Famosi e l’ex naufrago ha, a quanto pare, ancora qualche qualche sassolino dalla scarpa da togliere. A Edoardo è stato chiesto con chi tra i suoi ex compagni non si è ancora visto e preferirebbe non vedersi, nemmeno se dovesse capitare per caso. Lui non ha avuto dubbi facendo il nome di Jeremias Rodriguez e del padre Gustavo. Ma come mai questo astio?

Il tutto risale alle diatribe avute a L’Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi ha dichiarato che per lui, entrambi sono stati davvero una grande delusione. Sperava, infatti, di poter stringere uno stretto legame, specialmente con il fratello di Belen ma così non è stato. Queste le sue parole al veleno a Non Succederà Più gentilmente raccolte da Biccy:

“Chi proprio non ho visto e non vorrei più vedere nemmeno casualmente? Jeremias e il padre, i due Rodriguez. Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me. Perché penso siano stati la più grande delusione de L’Isola dei Famosi per me”.

Senza peli sulla lingua, Edoardo Tavassi ha proseguito: “Avete visto che bella amicizia con Nicolas? Io avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere la stessa identica cosa. Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta ha detto delle mie confidenze e pure distorte”. L’ex naufrago ha anche detto di essersi sentito tradito da lui, specialmente dopo una frase detta da Jeremias Rodriguez, che gli ha fatto ridere.

