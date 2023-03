NEWS

Nicolò Figini | 9 Marzo 2023

GF Vip 7

Il gesto di Edoardo Tavassi

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è partita con diversi provvedimenti presi dalla produzione. Il conduttore, infatti, in apertura ha rivelato che due vipponi avrebbero subito delle gravi conseguenze per il loro comportamento dei giorni appena trascorsi. Edoardo Tavassi, per esempio, è stato ammonito a causa di un atteggiamento ritenuto “violento”.

Qui di seguito possiamo vedere il video che mostra l’attimo in questione. Tavassi, in pratica, aveva appena finito di giocare una partita a biliardo con Luca Onestini. Preso dalla rabbia, ma con fare divertito, ha scagliato a terra la stecca che aveva in mano. Visti i numerosi richiami dei giorni appena passati, il presentatore e la produzione, non si aspettavano niente del genere. Ecco perché Tavassi è stato ammonito. Alla prossima infrazione uscirà. Ecco il filmato incriminato.

Chi ha avuto la sorte peggiore, però, non è stato Edoardo Tavassi ma Edoardo Donnamaria, il quale è stato squalificato per il seguente motivo:

“Come sapete tutti molto bene in questi mesi siamo intervenuti per degli atteggiamenti fuori controllo e un linguaggio molto volgare. Voi dite che non le parolacce non sono un problema, ma invece lo sono. Ci sono anziani e bambini che vi seguono. Siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare. Dopo il mio ultimo richiamo di pochi giorni fa, mentre preparavi un panino, hai avuto un atteggiamento aggressivo contro Antonella. Le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

