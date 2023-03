NEWS

Andrea Sanna | 9 Marzo 2023

GF Vip 7

Questa sera al GF Vip è arrivato un provvedimento disciplinare per Edoardo Tavassi. I motivi di questa scelta in un comunicato

Il provvedimento per Edoardo Tavassi

Stasera non è puntata per niente semplice al Grande Fratello Vip. Due concorrenti hanno subito un provvedimento disciplinare. Se Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal gioco, Edoardo Tavassi invece ha ricevuto un richiamo.

Proprio il fratello di Guendalina Tavassi è stato richiamato in confessionale da Alfonso Signorini. L’aria fin da subito si è fatta molto tesa. Il conduttore l’ha convocato per fare quattro chiacchiere con lui. Ma come mai? Il vippone nei giorni scorsi ha avuto degli atteggiamenti eccessivi durante una partita di biliardo. Dopo aver lanciato una delle stecche del gioco, si sarebbe lasciato sfuggire delle espressioni non carine, secondo il Grande Fratello.

Questa la prima spiegazione data da Alfonso Signorini a Edoardo Tavassi. Lui inizialmente, come potete vedere dal video, non aveva ben capito di cosa si trattasse e solo dopo si è reso conto dell’accaduto. In un primo momento ha provato a giustificarsi, ma con scarsi risultati. In ogni caso ha riconosciuto di aver sbagliato.

Alfonso convoca Tavassi in Confessionale: nei giorni scorsi alcuni suoi comportamenti hanno reso necessario un provvedimento da parte di Grande Fratello. #GFVIP pic.twitter.com/bOgrWkBcvJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 9, 2023

A seguito di questa chiacchierata per Edoardo Tavassi è arrivato il provvedimento disciplinare. Il romano pensava che sarebbe stato eliminato, ma stavolta è stato graziato con una sorta di ammonizione. Dovrà stare attento adesso a non ricadere nella trappola o rischia davvero di uscire prima del previsto.

Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria ammonizione. #GFVIP pic.twitter.com/OXRbfzpNy6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 9, 2023

Edoardo Tavassi ci è rimasto male, ha capito comunque di aver commesso un errore. Con la sua solita ironia, però, ha provato a sdrammatizzare. Non si può dire lo stesso, invece, per l’amico Edoardo Donnamaria.

