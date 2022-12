NEWS

Andrea Sanna | 10 Dicembre 2022

GF Vip 7

Sonia Bruganelli e il cachet al GF Vip

Spesso e volentieri nel corso di questa edizione del GF Vip 7 si è non solo parlato del presunto cachet dei vipponi, ma anche di quello delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Una pagina su Instagram ha condiviso un video in cui si ipotizza il guadagno della moglie di Paolo Bonolis nella trasmissione di Canale 5.

Secondo questi rumor l’ammontare arriverebbe a toccare i 12 mila Euro a puntata. Si parlerebbe quindi di 2 mila Euro in più rispetto a quelli che dovrebbe guadagnare Orietta Berti (la quale però non ha mai né confermato né smentito). La cifra del presunto stipendio di Sonia Bruganelli al GF Vip però non sembra trovare riscontro positivo. La stessa, infatti, ha pensato bene di intervenire e smentire pubblicamente tutto.

“Ma non è vero!!!!”, ha scritto tra le storie Instagram la Bruganelli, sotto al reel condiviso dove si parla appunto del suo compenso economico. Una prima ritrattazione a cui vanno ad aggiungersi altre dichiarazioni.

Storia Instagram di Sonia Bruganelli

L’opinionista fortemente voluta da Alfonso Signorini ci ha tenuto a precisare che si tratta solo di una “fake news”. Quindi non c’è nulla di vero con quanto detto nel video, che la stessa ha condiviso anche come post (CLICCA QUI PER VEDERLO).

In merito Sonia Bruganelli ha fatto anche un altro appunto: “Sono sempre più affascinata dalle pagine instagram che scrivono quello che gli passa in mente, senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”, si legge.

Sebbene Sonia Bruganelli come suo solito abbia preso tutto con la solita ironia spiccata che la contraddistingue, le è sembrato doveroso fare chiarezza una volta per tutte. Non sapremo mai in via ufficiale quale sia il cachet dell’opinionista (e non dovrebbe nemmeno importare). Sonia ha cercato di fare presente di non credere alle notizie che circolano sul suo conto.