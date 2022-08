1 I rapporti oggi tra Edoardo e Diana

Armando Sanchez ha realizzato un’intervista a Edoardo Tavassi, reduce dalla recente esperienza a L’Isola dei Famosi. Oltre a parlare del programma, chiaramente, l’ex naufrago ha rivelato anche di chi ha sentito maggiormente la mancanza durante l’avventura in Honduras. Se c’era chi si aspettava semplicemente il nome di qualche familiare o amico, non è esattamente così.

Edoardo Tavassi ha spiegato che la sua famiglia gli è mancata molto, ma ci sono altre due figure molto importanti della sua vita di cui ha provato spesso nostalgia. Si tratta delle sue ex fidanzate. Queste le sue parole: “Chi mi mancava di più mentre ero a L’Isola? Parenti a parte Lucia, una mia ex, che ora è una mia grande amica e socia della mia società. E Diana (Del Bufalo ndr), anche lei diventata mia amica, dopo la fine del nostro amore“, quando gli è stato fatto notare che resta amico delle sue ex fidanzate, Edoardo ha risposto: “Di più, mentre ero a L’Isola Diana e Lucia si vedevano insieme a casa mia per vedere il reality”.

A proposito di Diana Del Bufalo, con la quale conserva un legame speciale, ecco cosa ha dichiarato Edoardo Tavassi tra le colonne del nostro settimanale:

“Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra di noi oggi c’è una grande amicizia. È quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l’amicizia e l’affetto siano cose che durano sempre, mentre l’amore purtroppo può anche finire. Le voglio un gran bene e c’è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista”.

A seguire Edoardo Tavassi ha rivelato anche se è o meno fidanzato e qual è il suo sogno…