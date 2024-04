NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2024

Edoardo Tavassi ricoverato in ospedale per un intervento alla schiena: ecco come sta l’ex Vippone del Grande Fratello Vip 7

In questi giorni Edoardo Tavassi ha rivelato ai fan tramite i suoi profili social di essere ricoverato in ospedale. Adesso dopo l’intervento subito l’ex Vippone rivela come sta.

Cosa è accaduto a Edoardo Tavassi

Non sono state giornate semplici le ultime per Edoardo Tavassi. L’ex Vippone del Grande Fratello Vip 7 infatti ha annunciato sui suoi profili social di essere ricoverato in ospedale e che a breve si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento alla schiena. Il fratello di Guendalina prima di essere operato ha provato a ironizzare come suo solito e ha così affermato: “Il momento che più temo in ospedale non è l’intervento, ma il mangiare. Adesso è arrivato questo fantastico primo, farfalline all’uovo dentro il brodo di carne. Praticamente sembrano delle falene che galleggiano nel Tevere”.

Ma come sta adesso Tavassi dopo l’intervento? I fan possono stare sereni. L’operazione è infatti andata nel migliore dei modi e lo stesso Edoardo si è mostrato sui social una volta rientrato in camera, annunciando di aver superato al meglio il tutto. Nel mentre l’ex Vippone anche in questo difficile momento sa come fare divertire i suoi fan.

Edoardo Tavassi ha infatti pubblicato un video in compagnia dell’amica di sempre Federica Zacchia, che ironicamente si è “vendicata” dopo anni passati a essere presa giocosamente in giro dall’ex concorrente del reality show di Canale 5. La Zacchia ha infatti affermato tra le risate: “Tranquilla prendo un Oki e mi passa le ultime parole di Edoardo prima di finire sotto ai ferri con un’ernia grande quanto un bruco mela”. Immancabile il commento di Tavassi, che ha aggiunto: “È venuta apposta in ospedale per farlo”.

Insomma pare dunque che Edoardo stia bene e che abbia superato al meglio l’operazione. All’ex Vippone del Grande Fratello Vip 7, che ha già lasciato l’ospedale, facciamo dunque un grande in bocca al lupo.