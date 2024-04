NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2024

A seguito di quanto accaduto nel corso dell’ultimo daytime di Amici 23, Lil Jolie interviene sui social e dice la sua sull’attacco a Mida, lanciando un’altra frecciatina.

Interviene Lil Jolie dopo il daytime di Amici 23

Un daytime insolito e ricco di emozioni quello andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Tutti gli eliminati del Serale di Amici 23 hanno infatti fatto ritorno in studio e dopo aver assistito alle esibizioni degli allievi ancora in gara hanno dato un giudizio sul loro percorso. A un tratto però Nicholas ha preso parola e ha duramente attaccato Mida, per via di quanto accaduto con Gaia nell’ultimo periodo in casetta. Il ballerino ha speso parole pesantissime per il cantante, al punto da affermare: “Io penso che sia un grande parac**o. Non mi è piaciuto come si è comportato ultimamente. Fossi stato in casetta probabilmente sarei intervenuto perché non si gioca con i sentimenti altrui. Penso che lui abbia giocato abbastanza”.

A trovarsi d’accordo con le parole di Nicholas è stata anche Lil Jolie, che ha applaudito ai commenti del ballerino. Sui social intanto la stragrande maggioranza degli utenti si è scagliata contro i due ex allievi, colpevoli secondo i più di aver sbagliato momento per lanciare determinate accuse a Mida.

A seguito degli attacchi del pubblico di Amici 23, poco fa Lil Jolie ha deciso di rompere il silenzio e di intervenire per la prima volta. La cantante ha così detto la sua su quanto accaduto con Nicholas, ma lanciando un’ennesima frecciatina ha aggiunto: “La verità è la più grande crudeltà che un uomo passa infliggere ad un inetto”.

Ancora una volta gli utenti si sono scagliati contro Lil Jolie e non sono mancati commenti molto forti nei suoi confronti. Ma cosa accadrà quando il talent show di Maria De Filippi sarà giunto al termine? Mida avrà modo di chiarirsi con i due ex compagni?