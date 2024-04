Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi, ospite del programma radiofonico di Turchese Baracchi, ha lanciato una frecciatina scagliandosi contro l’opinionista Sonia Bruganelli.

Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli

Solo una settimana fa ha avuto inizio L’Isola dei Famosi 2024 e abbiamo visto Vladimir Luxuria alle prese con la conduzione di questa nuova avventura. Accanto lei in studio l’accompagnano gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, la quale ha già raccolto le prime critiche da parte di una sua vecchia conoscenza. È stato proprio Edoardo Tavassi a lanciarle una frecciatina ma andiamo a vedere meglio ciò che è accaduto.

L’ex vippone (e anche ex naufrago) è stato ospite del programma radiofonico TNT condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus e ha commentato il ruolo della Bruganelli a L’Isola. Il tutto è partito nel momento in cui ha rivelato che il suo concorrente preferito è Edoardo Franco, ex concorrente di MasterChef Italia: “Mi sta molto simpatico, mi faceva un sacco ridere“.

La conduttrice gli ricorda che anche alla Bruganelli piace e a questo punto sono venuti fuori gli screzi nati durante il Grande Fratello Vip. Edoardo Tavassi probabilmente non ha ancora digerito i commenti negativi e pungenti che a volte gli ha riversato addosso, e per questo motivo ha affermato:

“Sonia lo adora? All’inizio adorava anche me. Dalle tempo, poi è un attimo che diventi manipolatore, subdolo, assassino e serial killer”.

La stoccata di Edo Tavassi all’opinionista dei raccomandati:

“Sisi adorava pure me all’inizio…

Daje tempo che è n’attimo che diventi manipolatore,subdolo,assassino,serial killer”🔥🏹



Giustamente lui non ha ancora digerito le accuse ingiuste che Sonia gli sputò contro al #GFvip pic.twitter.com/qIYl1b9h3o — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 14, 2024

Ovviamente Tavassi ha esagerato con gli epiteti in modo da far arrivare il concetto in maniera più chiara. Il punto è che sospetta che anche con Edoardo Franco si comporterà come ha agito in passato con lui: prima lo sosterrà e poi gli volterà le spalle. Se sarà davvero così però lo scopriremo solamente con il tempo.

Al momento è ancora troppo presto per capire come evolveranno le dinamiche e avremo tempo fino a fine maggio/metà giugno per scoprirlo.