Nicolò Figini | 20 Novembre 2022

GF Vip 7

Le battute tra Micol ed Edoardo Tavassi

Il rapporto tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sta facendo sognare il pubblico a casa. Questo perché il loro affiatamento è evidente e in molti sperano che possa nascere qualcosa. Sui social è stato creato anche un hashtag per celebrare la loro ship, ovvero “incorvassi“. Al momento non è ancora successo nulla di particolarmente romantico. I due sono soliti passare del tempo insieme, scambiarsi battute e ridere molto. Questo è accaduto anche nella notte.

Il fatto è che gli scherzi si sono fatti sempre più piccanti. Al GF Vip è stata organizzata una festa a tema anni ’70. Tutti si sono vestiti per l’occasione e preparati a dovere, mettendosi gli outfit di quell’epoca. Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, la Incorvaia, Tavassi e Punzo erano fuori in giardino a parlare. Si sente Luciano affermare di essersi fatto la ceretta in un punto non ben definito del corpo. A un certo punto Micol dice ridendo: “Ti piace? Ho lasciato la striscetta come piace a te“. Pronunciando queste parole si alza la gonna e finge di mostrargli le sue zone intime. (QUI il video).

#incorvassi #gfvip #giacol #gioiellers



Lei che si alza la gonna davanti a lui



"Ho lasciato una striscetta come piace a te"



CHE SUCCEDEEEEEE pic.twitter.com/QEWw9bWntv — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) November 19, 2022

Edoardo Tavassi, allora, scoppia a ridere e corre via per poi tornare e vedere ancora Micol che si tira su la gonna davanti a lui. Il vippone replica tra le risate: “No, non farlo, ti guarda il mondo. Fermati, non fare cose! Meglio, così stai sicuramente meglio“. Poi urla a tutti: “Avete visto che ho rimorchiato stasera?“. I due poi tornano a ballare. Insomma, questo atteggiamento sta sempre più facendo sospirare i fan di quella che potrebbe diventare presto una coppia. Staremo a vedere.

