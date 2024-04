Mida si avvicina ad Aurora, la sostituta di Gaia (e lei scoppia in lacrime) – VIDEO

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Aprile 2024

Amici 23

Sembrerebbe che Mida si stia avvicinando ad Aurora, la ballerina scelta per sostituire Gaia al Serale di Amici mentre si rimette dall’infortunio. Ecco qual è stata la reazione della concorrente.

La reazione di Gaia all’avvicinamento tra Mida e Aurora

Nel daytime di questo pomeriggio di Amici 23, oltre ad aver visto le reazioni dei concorrenti alla quarta puntata del Serale, abbiamo visto dei nuovi confronti tra Mida e Gaia. Quest’ultima, da quando si sono lasciati, osserva con tristezza le mosse dell’ex fidanzato.

Al pubblico viene fatto notare che tra l’allievo della Cuccarini e la sostituta di Gaia, Aurora Ranvestel, sembrerebbe stia nascendo del tenero. L’allieva infortunata sembra averlo capito e non riuscendo a rimanere indifferente si allontana dal gruppo e si chiude in bagno a piangere. A un certo punto arriva Martina e avendo capito il problema tenta di consolarla.

Dopo essersi fatta aprire la porta entra nella stanza per sedersi sul pavimento accanto a lei. In questo frangente scopriamo che Mida non ha fatto gli auguri a Gaia e ciò ha contribuito a farla scoppiare in lacrime:

“Io faccio la dura ma non riesco, è la sua indifferenza. Nemmeno gli auguri mi ha fatto, capito? Non piango perché mi piace ancora. Lui ce l’ha con me perché balla qualcun altro per me. Lui ha paura di uscire male per quello che ha detto, ognuno di noi esce per quello che è. Gliel’ho sempre detto”.

Mida ha lasciato Gaia, ma tra loro due c'è ancora qualcosa di irrisolto… #Amici23 pic.twitter.com/HEgjfvn6fF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2024

A tutto questo si aggiunge anche un’altra scena: in cucina la ballerina vede l’ex e Aurora mentre ridono e scherano con fare complice e ci resta ancora più male. Lil Jolie tenta di chiederle cosa c’è che non va, ma l’altra si limita a dire: “Sono io il problema, non riesco a essere indifferente a certe cose, ci provo“.

Il dolore di una rottura può fare molto male, lo sappiamo, ma speriamo che Gaia possa stare meglio presto.