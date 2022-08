Elena D’Amario insieme all’attore di Mare fuori?

Di Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici, abbiamo parlato spesso in questi mesi in merito a un suo ipotetico ritorno di fiamma con l’ex Michele Morrone. Nel corso del tempo si sono susseguiti tanti indizi, o almeno ritenuti tali dal popolo del web. Adesso, però, spunterebbe un nuovo rumor. Al momento non abbiamo certezze, si tratta soltanto di un’indiscrezione. Si pensa, però, che la danzatrice si stia frequentando con Massimiliano Caiazzo. Si tratta di un giovane attore conosciuto soprattutto per il ruolo di Carmine nella fiction Rai “Mare fuori“.

Che cosa ha fatto scattare il gossip? Il tutto sarebbe partito dalle Stories Instagram dei due. Alcuni fan, infatti, hanno notato una bizzarra coincidenza. Su Twitter hanno segnalato il fatto che entrambi, a distanza di poche ore, hanno pubblicato la stessa canzone di Ornella Vanoni. Stiamo parlando del brano “Rossetto e cioccolato“. Si tratta solo di un caso oppure c’è qualcosa sotto? Ad oggi non possiamo dare alcuna risposta definitiva. Dovremo attendere che siano, eventualmente, i due diretti interessati a intervenire sulla faccende.

Magari tra loro è nata solo una bella amicizia. Sul social citato poc’anzi gli utenti affermano che Massimiliano sarebbe fidanzato. Questo renderebbe la teoria della relazione con Elena D’Amario una fake news. Sappiamo che la ballerina di Amici presto reciterà nella fiction Che Dio ci aiuti, all’interno della settima stagione. Che abbia ottenuto una parte anche nella terza stagione di Mare fuori? Chi può dirlo. Tutto ciò potrebbe spiegare il perché di un loro eventuale rapporto fuori dal set. Staremo a vedere.

Non appena avremo altre informazioni in merito non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Nel mentre non dimenticate di seguirci per non perdervi tante altre news sul mondo dello spettacolo e anche su tutti i vostri Vip preferiti.

