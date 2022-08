Il prezzo della borsa di Kylie Jenner

Nella giornata di ieri abbiamo rivelato come il nome di Kylie Jenner, almeno all’inizio, non sarebbe dovuto essere questo. La notizia di oggi, però, riguarda un oggetto che ha ricevuto per il giorno del suo compleanno. Stiamo parlando di una borsa Birkin. Il suo modello è di soli 20 centimetri e raffigura l’edificio nel quale ha sede il negozio di Hermés, riprendendone la facciata anteriore. A quanto pare di questo tipo ne esistono soltanto tre al mondo. Il suo costo, secondo quanto riporta anche il sito Webboh, sarebbe stimato intorno al mezzo milione di dollari.

Di questo modello, però, esiste anche la colorazione marrone. Anche questa molto rara, nel 2019 ne sono stati prodotti solamente cinquanta esemplari. Il loro valore, per tale ragione, raggiunge costi altissimi. Il prezzo in questo caso arriva fino a 158mila dollari. Cifre capaci di far girare la testa a chiunque. L’influencer, però, è abituata a regali molto costosi. L’anno scorso, per esempio, Trevis Scott ne aveva fatto uno sia a lei sia alla figlia Stormi. A entrambe, infatti, aveva donato degli anelli di diamanti.

Naturalmente il modello che indossa la bambina è una miniatura dell’originale, ma entrambi i gioielli hanno la fascia in oro bianco e due enormi diamanti incastonati che si incrociano. Gli esperti hanno decretato e stimato il loro valore intorno ai 300.000 per Kylie Jenner e i 40.000 dollari per Stormi (258.000 e 34.000 euro). Chissà quale sarà il prossimo costosissimo regalo. Non ci resta che aspettare e vedere che cosa succederà. Forse il successivo sarà per il figlio nato a febbraio di quest’anno. Staremo a vedere.

