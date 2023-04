Elena Morali presenta il cagnolino Muffin e dà un consiglio ai nuovi naufraghi dell’Isola

Spettacolo

Redazione | 21 Aprile 2023

In un’intervista in cui presenta il nuovo cagnolino Muffin, Elena Morali parla anche di figli, matrimonio, e dell’ultima edizione dell’Isola

Nuovo arrivo in casa di Elena Morali. La showgirl bergamasca, insieme al compagno Luigi Mario Favoloso, ha adottato un meraviglioso cucciolo di barboncino Toy che – sue parole – le ha fatto letteralmente perdere la testa. In senso buono, ovviamente.

Così ho deciso di raggiungerla per fare due chiacchiere con lei e saperne di più sui progetti che la vedono coinvolta nel lavoro e nella coppia.

Elena Morali e il rapporto con gli animali

Elena, come mai hai deciso di adottare un cucciolo di barboncino?

“In realtà è stato un regalo del mio fidanzato Luigi. Gli ho ripetuto tante volte che non sono abituata a vivere senza animali in casa, e ormai erano quasi due anni che non ne avevo. I miei gatti li ha il mio ex, non me li ha più ridati. Così Luigi ha ben pensato di regalarmi questo meraviglioso e amorevole cucciolo di barboncino toy, a cui spero di prendere quanto prima una femminuccia per fargli compagnia”.

Lo hai chiamato Muffin. Perché?

“Perché è dolcissimo. Non mi piacciono i nomi italiani per gli animali: mi sembrerebbe di chiamare una persona. Luigi gli aveva assegnato anche un secondo nome, Balù, poiché nella sua casa d’origine ha un cane che si chiama Baghera e avrebbe voluto così ricomporre il celebre duo Disney. Mia madre però mi ha detto che Balù in dialetto bergamasco significa falso, e per questo motivo abbiamo desistito”.

Tu sei una grande amante degli animali…

“Sì, ho un amore spropositato per gli animali. Inoltre penso che essi possano rappresentare una valida terapia contro la solitudine, e non solo. Ad esempio, qualche notte fa, ho avuto una leggera crisi d’ansia. Mi è bastato guardare gli occhietti dolci del mio cagnolino che si addormenta sempre accanto a me, sulla mia testa, e mi è passato tutto”.

Elena Morali abbraccia il piccolo Muffin

È vero che sogni di andare a vivere in Africa, circondata dalla natura incontaminata e dagli animali selvaggi?

“Certo, sarebbe un sogno per me. Mi piacerebbe anzitutto comprare una casa in campagna in Italia, una specie di masseria con ogni tipo di animale che la legge consente di tenere. All’estero invece sogno un vero e proprio mini-safari privato in Africa, nella natura incontaminata, anche con animali selvaggi”.

Che rapporto hai col tuo pelosetto?

“Non riesco a staccarmi un attimo da lui. Lo porto sempre con me, dov’è possibile portarlo, e quando vado a lavorare in radio lo lascio al suo papà. Quando rincaso sono sempre super felice di ritrovarlo gioioso e scodinzolante di rivedermi. È un cagnolino super affettuoso, provo per lui un amore infinito. Per me è come un figlio”.

Figli e matrimonio

A proposito di figli: hai mai pensato di averne?

“Per ora sto bene così. Poi si vedrà. Se capiterà, sarà. Sono una dell’ultimo minuto, come suol dirsi. Attualmente, sono concentrata sul lavoro e so che avere un figlio sarebbe una grande responsabilità. Ma se dovesse capitare ne sarei comunque felice”.

Come vanno le cose con il tuo fidanzato, Luigi Mario Favoloso?

“Bene, anche se ogni tanto mi fa inca***, ma del resto lo fanno tutti gli uomini. Viaggiamo sempre tanto, giriamo il mondo, ma in questo periodo siamo fermi a causa dei miei impegni lavorativi, che non mi consentono di allontanarci troppo a lungo dall’Italia. Ecco, questo è l’unico motivo per cui a volte discutiamo. Appena possibile però ricominceremo a viaggiare, perché è ciò che ci fa stare meglio. Abbiamo anche richiesto il passaporto per il nostro piccolo Muffin, e quando non potremo portarlo con noi lo lasceremo a mia mamma che ha già un cane. Proprio in questi giorni li abbiamo fatti stare un po’ insieme per farli socializzare”.

Elena Morali posa con il cagnolino Muffin e Luigi Mario Favoloso

Ormai siete fidanzati da anni. State pensando al matrimonio?

“Sì, ci pensiamo, ma io sono molto pretenziosa quanto all’organizzazione, dev’essere tutto perfetto. Ma non ho il tempo né la voglia di organizzare, in questo periodo. Luigi, come tutti i maschietti, men che meno! Non so come facciano le altre donne a preparare le nozze. Mi sembra tutto davvero too much, troppo impegnativo. Inoltre vorrei sposarmi all’estero, per cui non è affatto semplice”.

Un parere sulla nuova Isola e i suoi naufraghi

È appena cominciata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi a cui tu hai partecipato nel 2018. Che ricordi hai?

“Credo che, per una che come me ama la natura e l’avventura, l’Isola sia il reality più bello in assoluto. Mette a nudo le tue capacità. Lì tutti sono uguali, le cose materiali non servono più, conta solo riuscire a sopravvivere. Partecipando all’Isola ho compreso quanto fosse difficile per certe popolazioni indigene la lotta quotidiana per la sopravvivenza. Non avere niente da mangiare ti fa andare veramente fuori di testa. Io ricordo che per tre settimane ho anche vissuto da sola sull’isoletta abbandonata, e dopo le difficoltà iniziali mi sono sentita rinata. Non sarei più voluta tornare indietro”.

Quali sono i consigli che senti di dare ai naufraghi?

“L’Isola è un’esperienza dura ma bella, per chi è volenteroso, per chi sa mettersi a disposizione del gruppo. Ti insegna a capire quali sono le priorità della vita, i valori reali, le cose che contano veramente. Un viaggio meraviglioso che capita una volta nella vita, a pochi fortunati. Quindi OK patire la fame e i mosquitos, ma che i nuovi naufraghi non si lamentino di dover dormire per terra, come hanno fatto alcuni durante la mia edizione! Consiglio loro di evitare litigi e discussioni inutili, di cercare il proprio spazio – dato che di spazi che ne sono tanti -, di non parlare di cibo e di impegnarsi tanto nella pesca e nelle altre attività quotidiane”.

a cura di Stefano Di Capua