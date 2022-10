1 Elenoire Ferruzzi ancora contro Nikita Pelizon

Come ormai è ben noto non corre buon sangue tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon. In questi giorni infatti tra le due Vippone del Grande Fratello Vip 7 ci sono state diverse accese liti, e diversi atteggiamenti dell’influencer hanno scatenato l’ira del web. Secondo i più, Elenoire sarebbe gelosa dell’avvicinamento che c’è stato tra Nikita e Daniele Dal Moro, al quale lei è interessata. Ieri sera così nel corso della diretta del reality ad arrivare in casa è stata la sorella della Pelizon, che ha invitato la Vippona a non fidarsi della Ferruzzi e a stare attenta. Poco fa come se non bastasse è accaduto dell’altro che ha scatenato il web e che coinvolge proprio le due protagoniste di questa nuova edizione.

Durante uno sfogo in confessionale infatti, Elenoire Ferruzzi si è scagliata ancora contro Nikita Pelizon, e stavolta ha criticato il suo naso. Queste le dichiarazioni dell’influencer, che non sono passate inosservate e che in questi minuti stanno facendo il giro del web:

“Ma vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco”.

“Ma vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco”



ELENOIRE SEMPRE PIÙ PESSIMA#gfvip #nikiters pic.twitter.com/rURWT1kYfB — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022

Nelle ultime ore come se non bastasse Elenoire Ferruzzi si è scagliata anche contro George Ciupilan e contro Attilio Romita, sempre a causa di Nikita Pelizon.