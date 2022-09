1 La gaffe di Elenoire Ferruzzi

Sono passate solo poche ore dall’inizio ufficiale del Grande Fratello Vip 7, tuttavia i concorrenti sono già finiti al centro dell’attenzione del web. Senza dubbio una delle Vippone più amate e seguite di questa edizione è Elenoire Ferruzzi, che ha già conquistato il cuore del pubblico e dei social. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare infatti l’attrice sta facendo divertire gli utenti, e di certo anche nelle prossime settimane ne vedremo di belle e non mancheranno anche le emozioni. Senza dubbio infatti nelle dirette a seguire verrà affrontata la storia di Elenoire, e in molti non vedo l’ora di scoprire cosa racconterà la Vippona.

Nel mentre in queste ore la Ferruzzi è già stata protagonista di una simpatica gaffe che ha fatto divertire il web. Ieri sera infatti, dopo cena, i concorrenti hanno deciso di mangiare del gelato, che tuttavia non è stato di gradimento dell’attrice. A quel punto così, con la sua solita ironia, ha affermato: “E questo sarebbe un gelato? Sembra vomito”.

Immediatamente dopo però Elenoire Ferruzzi si è resa conto di stare parlando di un prodotto di uno degli sponsor del Grande Fratello Vip 7, e a quel punto, tra le risate generali, è corsa via. La gaffe tuttavia ha fatto il giro del web e in queste ore ha fatto divertire gli utenti sui social.

#GFVIP

