1 L’esternazione di Elenoire Ferruzzi

Ore di fuoco per Elenoire Ferruzzi nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la litigata con Daniele Dal Moro per la vippona non sembra esserci pace. Facendo un piccolo riassunto sulla vicenda, Elenoire ha rivelato di provare un interesse verso il coinquilino, ma quest’ultimo in lei vede solo un’amica. Il tutto ha portato i due a distaccarsi fino al duro scontro avvenuto nella notte. E non è mancata qualche dura accusa da parte della concorrente.

Ripensando a quanto successo ieri, Elenoire Ferruzzi è parsa molto nervosa nel corso della mattinata. Mentre si trovava in stanza blu, alla showgirl (come vediamo da questo video) è sfuggita un’esternazione che ha fatto il giro del web. Dalla sua bocca si sente dire: “Ricc****i”, si avverte.

I più si sono domandati a chi fosse riferito questo pensiero di Elenoire Ferruzzi. Ma ora come ora non è granché chiaro. Se qualcuno vuole credere nella sua buona fede, c’è chi invece sostiene fosse riferito a uno dei suoi coinquilini. Tra le ipotesi emerse ci sarebbe Alberto De Pisis, poiché non ha gradito il giudizio dell’influencer sulla lite con Daniele Dal Moro e chi invece pensa sia rivolto al veronese, con cui ha avuto lo scontro nella notte.

Resta un rebus al momento, ma sta di fatto che la parola pronunciata da Elenoire Ferruzzi (di cui a ora non conosciamo il destinatario con esattezza) non è stato per niente apprezzato dalla maggior parte dei telespettatori all’ascolto o che hanno scoperto il tutto attraverso il web l’accaduto. Vedremo se verrà fatta luce sull’accaduto e se emergerà o meno dell’altro nelle prossime ore.

Intanto come abbiamo detto Elenoire Ferruzzi è molto risentita nei riguardi di Alberto De Pisis…