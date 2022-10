Chi è Elenoire Ferruzzi? Età, altezza e Instagram

Tutto ciò che sappiamo su Elenoire Ferruzzi, concorrente del Grande Fratello Vip 7, dall’età, all’altezza, alla biografia, alla vita privata, a dove poterla seguire sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Elenoire Ferruzzi

Nome di Battesimo: Massimo

Nome d’arte: Elenoire Ferruzzi

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: attrice e influencer

Fidanzata: Elenoire è single

Figli: Elenoire non ha figli

Tatuaggi: non tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @elenoire_ferruzzi

Elenoire Ferruzzi età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Elenoire Ferruzzi, e di dov’è la concorrente del Grande Fratello Vip 7. Il nome di battesimo dell’influencer è Massimo. Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta né tantomeno il luogo.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua età (nonostante in passato abbia svelato di avere più di 40 anni), la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo però che è laureata in lettere e che in passato ha insegnato in una scuola serale.

Ma scopriamo di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Elenoire Ferruzzi abbiamo diverse informazioni. In molti si chiedono se l’influencer abbia un fidanzato. Tuttavia al momento risulta essere single.

Sappiamo anche che all’età di 16 anni ha iniziato il percorso di transizione per diventare una donna a tutti gli effetti. Elenoire si è così sottoposta a una serie di interventi di chirurgia plastica e da qualche hanno ha completato il suo percorso. Proprio in merito ha affermato:

“Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Ero una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”.

Il tratto distintivo di Elenoire Ferruzzi come sappiamo sono le sue unghie. Ma cosa significano per l’attrice? Ecco cosa ha dichiarato lei a riguardo:

“Le mie unghie sono la mia massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura”.

Nella casa del Grande Fratello Vip 7 Elenoire è anche tornata a parlare delle sue unghie, svelando se sono vere e come le cura:

“Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Io ora devo chiedere a loro come posso fare dentro. Anche le ciglia finte, sono belle da bambola queste, ma a casa devo ritoccarle e vado. Quando sono a Milano non è mica un problema. Qui non so come farò anche con queste”.

Ma vediamo dove è possibile seguire Elenoire Ferruzzi sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Elenoire Ferruzzi: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove è possibile seguire Elenoire Ferruzzi sui social e in particolare su Instagram.

L’attrice ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già 117 mila follower.

Elenoire è diventata nota anche su TikTok e Twitter, dove i suoi video hanno spopolato.

Ma scopriamo di più sulla sua carriera.

Carriera

Il personaggio di Elenoire Ferruzzi diventa noto ai più proprio grazie ai social. L’influencer infatti nel corso degli anni ha pubblicato una serie di video ironici che in breve le hanno donato una popolarità inaspettata. Alcuni dei suoi filmati sono diventati iconici e hanno fatto il giro del web, tra cui quello con la celebre frase “Carpisa è il male”.

Col passare del tempo è diventata anche un’icona del mondo LGBTQ+. Nel 2018 debutta anche come attrice.

Film

Nel 2018 Elenoire Ferruzzi debutta sul grande schermo quando Massimo Boldi e Christian De Sica la scelgono per far parte del loro film Amici Come Prima.

Nel 2022 arriva per lei una grande opportunità televisiva: il Grande Fratello Vip 7. Vediamo cosa sappiamo in merito alla sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7

Lunedì 19 settembre su Canale 5 è partito ufficialmente il GF Vip 7. A tornare alla conduzione per la quarta volta di fila c’è c’è Alfonso Signorini, mentre nelle vesti di opinioniste troviamo Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nel corso della prima puntata abbiamo fatto la conoscenza del primo gruppo di Vipponi e a varcare la porta rossa è stata anche Elenoire Ferruzzi. Fin dal primo momento l’influencer ha conquistato il cuore del web e del pubblico, e in molti la vedono già come potenziale vincitrice di questa edizione.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? In attesa di scoprirlo andiamo a fare la conoscenza degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Ecco gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7 oltre a Elenoire Ferruzzi:

Ma scopriamo di più sul percorso di Elenoire al Grande Fratello Vip 7.

Il percorso di Elenoire al Grande Fratello Vip 7

Il percorso di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 7 è iniziato ufficialmente lunedì 19 settembre. L’attrice è stata infatti una delle prime Vippone a varcare la porta rossa, dando il via alla sua prima esperienza televisiva. Ma quali emozioni ci regalerà Elenoire nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: Elenoire oltre a parlare delle sue unghie, ha già fatto una piccola gaffe che ha fatto divertire il web, dopo aver criticato il prodotto di uno sponsor del reality show. Ma non solo. Alcune frasi si Elenoire hanno diviso il web e stanno facendo discutere. Tra l’altro il suo interesse nei confronti di Luca, ha scaturito una lite tra loro. Lei avrebbe mal interpretato il suo essergli amico in qualcosa di diverso. I due hanno poi chiarito.

2° settimana: Confronto in puntata tra Elenoire e Soraia, la fidanzata di Luca. Questo ha provocato un profondo malessere nella Ferruzzi nel post puntata. Salatino l’ha rassicurata, così come altri vipponi. L’atteggiamento di Elenoire al GF Vip però continua a dividere, anche per le frasi usate contro Marco e Nikita.

3° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

