Vincenzo Chianese | 17 Settembre 2023

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stata Elenoire Ferruzzi. Come sappiamo l’attrice è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 7, e in questi mesi ha fatto spesso parlare di sé. Tuttavia nelle ultime ore l’ex Vippona è stata ospite del programma radiofonico Non Succederà Più, e nel corso della chiacchierata è accaduto qualcosa di inaspettato. Elenoire infatti si è scagliata contro la nuova edizione del Grande Fratello, criticandone la linea editoriale assunta quest’anno e commentando anche il calo di ascolti. Queste le dichiarazioni della Ferruzzi, raccolte da Isa&Chia:

“Il calo d’ascolti? Ben gli sta. Le persone non vogliono vedere questo, loro vogliono vedere il trash, i litigi. Vogliono vedere le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality. Se vogliono un programma culturale vanno a vedere Quark o un altro tipo di cosa. Se vogliono cambiare dinamiche non avranno mai successo. Lo hanno fatto ed effettivamente io so che non sta andando bene e deve andare ancora peggio. Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, anzi alcuni li conosco. Fiordaliso è una mia carissima amica, non c’entrano le persone che ci sono all’interno ma le dinamiche che vogliono attuare. Sono sbagliate”.

Ma non è finita qui. Proseguendo, Elenoire Ferruzzi dice la sua anche su Cesara Buonamici, opinionista del Grande Fratello, facendo un paragone con Sonia Bruganelli:

“Cesara è una grande professionista ma credo che quel ruolo non le si addice, non è nelle sue corde. Secondo me si annoia anche molto lei. Non è pungente come Sonia, certe cose ti vengono perché ce le hai di tuo. Poi Sonia è una donna che a me piaceva molto perché non si tiene nulla e molto sensibile, anche se non sembra. Manifesta il suo pensiero in maniera eclatante, Cesara ha tutto un altro tipo di personalità”.