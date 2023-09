Spettacolo

Vincenzo Chianese | 17 Settembre 2023

Le parole di Giselda Torresan

È trascorsa quasi una settimana da quando è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello e ormai il pubblico sta iniziando a conoscere i concorrenti di quest’anno. Senza dubbio tra i protagonisti più amati del programma c’è Giselda Torresan, che in breve ha conquistato i telespettatori con la sua genuinità e i suoi modi di fare, e di certo nel corso delle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni. In queste ore tuttavia proprio Giselda è finita al televoto, e solo domani sera, nel corso della terza diretta del reality show, in onda naturalmente su Canale 5, sapremo quale sarà il suo destino. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Giselda Torresan venerdì sera, come gran parte della casa, ha nominato Grecia Colmenares, che è così finita a sua volta in nomination. La maggior parte degli inquilini infatti non sembrerebbe apprezzare alcuni atteggiamenti dell’attrice, che così si è ritrovata al televoto. Nel mentre sui social nelle ultime ore sta girando un video in cui vediamo proprio Giselda lanciare quella che sembrerebbe essere una frecciatina a Giselda. La Torresan infatti, mentre parlava con alcuni dei suoi amici, ha affermato:

“Comunque anche io posso diventare una star mondiale, ce l’ha fatta anche lei”.

Giselda: “comunque anche io posso diventare una star mondiale, ce l’ha fatta anche lei” (riferito a Grecia) Sembrava tanto buona e ingenua #gf pic.twitter.com/Py5He73Drr — mynameisalis (@alisismy) September 16, 2023

Le parole di Giselda Torresan hanno così diviso il web. Mentre secondo alcuni la gieffina avrebbe voluto lanciare una palese frecciatina all’attrice, per tanti altri quella di Giselda sarebbe stata solo una semplice battuta. Ma cosa accadrà domani sera e chi avrà la peggio nel televoto? Ricordiamo che il concorrente meno votato non lascerà la casa, ma finirà nuovamente in nomination, e rischierà l’eliminazione. Nel mentre seguiteci per restare sempre al passo con tutte le news sul Grande Fratello, e non solo.