Andrea Sanna | 13 Agosto 2023

L’11 settembre (salvo cambi all’ultimo) la Casa del Grande Fratello aprirà le porte a nuovi inquilini. E stavolta troveremo sia vip che nip. Come noto la trasmissione ha subito dei sostanziali cambiamenti per quel che riguarda il regolamento, ricevendo la critica da parte dell’ex vippona Elenoire Ferruzzi.

Questo perché come reso noto Pier Silvio Berlusconi ha introdotto una nuova linea, che prevede “meno trash” e più contenuti e storie. Tolta l’ipotesi di avere influencer e personaggi legati al mondo di Only Fans, così come la scelta di avere come unica opinionista un volto di spessore come Cesara Buonamici.

La rotta dettata dall’amministratore delegato di Mediaset, però, non sembra convincere tutti. Proprio Elenoire Ferruzzi, come dicevamo, è parsa molto contrariata, definendo “una grande pagliacciata” il tutto. Nell’intervista rilasciata a Non Succederà più, trasmissione condotta da Giada Di Miceli non si è risparmiata. Secondo lei in quanto reality show, il Grande Fratello dovrebbe restare tale. Non si trova d’accordo sul pensiero di voler inserire volti con storie importanti: “Anche noi le avevamo. Nessuno di noi è da sottovalutare”.

Per quanto riguarda invece l’abolizione del trash dal programma condotto da Alfonso Signorini, Elenoire Ferruzzi ha detto: “Se poi vuole eliminare tutte le persone che considera trash, fa prima a fare un programma di educandi in cui si recita il rosario. Non credo a niente, ci saranno sempre i soliti in quella Casa”.

Risoluta, dunque, l’ex protagonista dell’ultima edizione ha detto la sua. Infine ha spiegato che per quanto il conduttore abbia potere decisionale su tante cose, anche lui deve sottostare alle regole. Elenoire Ferruzzi ha anche ammesso che dentro la Casa più spiata d’Italia succede davvero di tutto. Ha riconosciuto anche il fatto che lì all’interno molti di loro hanno avuto atteggiamenti che fuori da quel contesto non gli appartengono.

A proposito Elenoire Ferruzzi ha detto anche di essersi sentita molto sola durante la sua permanenza nel reality, nonostante la presenta di tanti coinquilini: “Lì fai i conti con le tue lacune e cose a cui non pensi fuori. Ti portano ad attaccarti e delle volte ad affezionarti anche in modo morboso alle persone”.