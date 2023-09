Gossip

Vincenzo Chianese | 23 Settembre 2023

Grande Fratello

Elenoire Ferruzzi vs il Grande Fratello

In questi giorni a commentare duramente la nuova edizione del Grande Fratello è stata Elenoire Ferruzzi. L’ex Vippona della 7 edizione del format Vip infatti nel corso di un’intervista si è scagliata contro il reality show, e dicendo la sua opinione in merito agli ascolti del programma ha affermato:

“Il calo d’ascolti? Ben gli sta. Le persone non vogliono vedere questo, loro vogliono vedere il trash, i litigi. Vogliono vedere le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality. Se vogliono un programma culturale vanno a vedere Quark o un altro tipo di cosa. Se vogliono cambiare dinamiche non avranno mai successo. Lo hanno fatto ed effettivamente io so che non sta andando bene e deve andare ancora peggio. Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, anzi alcuni li conosco. Fiordaliso è una mia carissima amica, non c’entrano le persone che ci sono all’interno ma le dinamiche che vogliono attuare. Sono sbagliate”.

Adesso come se non bastasse Elenoire Ferruzzi è tornata alla carica e sui social ha lanciato nuove bordate al Grande Fratello. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando un utente su Instagram ha espresso la sua opinione sulla nuova edizione, ammettendo di trovarla piacevole rispetto alle precedenti. A quel punto a intervenire è stata la stessa Elenoire, che lapidaria ha dichiarato senza giri di parole:

“Infatti questo ha degli ascolti da fame”.

Sembrerebbe dunque che Elenoire Ferruzzi non le mandi di certo a dire, e ancora una volta si è schierata contro le nuove politiche del Grande Fratello. Tuttavia pare che l’ex Vippona stia seguendo con attenzione ciò che accade all’interno della casa e senza dubbio anche nei prossimi giorni dirà la sua sulle dinamiche della trasmissione.