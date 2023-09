Gossip

Vincenzo Chianese | 22 Settembre 2023

Giulia Stabile ancora insieme a Wax

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di Giulia Stabile. Come sappiamo infatti da ormai diverso tempo la vincitrice di Amici 20 ha messo un punto alla sua relazione con Sangiovanni, e nonostante i due non abbiano mai annunciato la rottura, entrambi sembrerebbero aver voltato pagina. In queste settimane intanto alla ballerina sono stati attribuiti diversi flirt. Tuttavia quello che fatto più discutere è stato il presunto legame con Wax. Di recente infatti i due ex protagonisti del talent show sono stati spesso avvistati insieme, e a quel punto i più maliziosi hanno parlato di una simpatia reciproca. A oggi però né Giulia né Wax hanno rotto il silenzio per fare chiarezza sulla situazione, ciò nonostante pare che tra i due ci sia soltanto una semplice amicizia.

In queste ore come se non bastasse qualcosa ha alimentato nuovamente i pettegolezzi. La ballerina e il cantante sono stati infatti avvistati nuovamente insieme e la segnalazione è arrivata fino a Deianira Marzano. Secondo la blogger tuttavia tra la Stabile e Wax non ci sarebbe alcun legame sentimentale. I due sarebbero solo amici, e per questo di recente stanno trascorrendo del tempo insieme.

Poche settimane nel mentre Giulia Stabile è stata accusata di aver negato una foto a una fan. A seguito delle critiche del web così la ballerina ha deciso di intervenire e ha così fatto un duro sfogo. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante ‘gli impegni’. Ci tengo a dedicare il ‘giusto’ tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile”.