Nicolò Figini | 22 Marzo 2023

Elenoire Ferruzzi ha risposto a una domanda sul perché i vipponi eliminati non sono più presenti in studio

Da un po’ di tempo nello studio del Grande Fratello Vip il pubblico ha notato l’assenza di sempre più vipponi dentro lo studio del programma. In tanti si sono chiesti che cosa stesse succedendo. Nel momento in cui le regole all’interno della trasmissione sono cambiate è avvenuto anche questo fatto. Per questo gli spettatori si sono chiesti se ci fosse un nesso tra le due cose oppure no. A parlarne in queste ore è stata Elenoire Ferruzzi.

L’ex concorrente del GF Vip, infatti, non era presente nemmeno nella precedente diretta. La sola seduta in studio con il conduttore è stata Patrizia Rossetti. In queste ore la Ferruzzi su Instagram ha risposto a una domanda di una fan che le ha scritto in privato: “Elenoire, come mai non siete più in studio? Ci mancate”. Lei ha replicato: “Non ne ho idea. Personalmente non mi hanno dato nessuna spiegazione”.

Purtroppo, perciò, non abbiamo ancora una chiara spiegazione in merito. Non soltanto Elenoire Ferruzzi e gli altri vipponi sono assenti, ma il pubblico ha notato che anche Carmen Russo è sparita. Apparsa sui social è stata la ballerina a rivelarne il motivo:

“Perché mi sto riposando? Non mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello. Diciamo che sono un po’ in vacanza. Visto che i vipponi non vanno più in studio perché c’è stata, tra virgolette, un po’ di punizioni… Di restrizioni, ecco. Non gli permettono di fare lo show e quindi anche io, che sono la coreografa dei vipponi… Quindi ho preso una settimana di vacanza, di ferie… Anche la prossima, forse. Non lo so, vedremo. Vedremo come si comporteranno i vipponi”.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.