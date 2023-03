GF Vip, nella notte urla da fuori contro Tavassi e sua madre: la reazione del vippone alle offese

NEWS

Debora Parigi | 22 Marzo 2023

GF Vip 7

Stanotte qualcuno fuori dalla Casa del GF Vip ha urlato offendendo Tavassi e la madre

In questi lunghi mesi di GF Vip 7 (ma anche nelle passate edizioni) abbiamo assistito molto spesso a urla provenire dall’esterno da parte di coloro che seguono il reality. A volte sono parole di supporto nei confronti dei vipponi, altre volte vanno contro alcuni dei concorrenti. Ovviamente le urla sono vietate e infatti quando il Grande Fratello se ne accorge alza la musica a tutto volume.

Anche se le urla sono contro alcuni vipponi, non sono mai state offese esagerate. Al massimo veniva dato del falso a un concorrente. Quello che però è successo stanotte al GF Vip va un po’ oltre. Pare infatti che qualcuno intorno all’1 di notte sia andato ad urlare fuori dalle mura della Casa. E queste urla erano contro Edoardo Tavassi. Ma non solo, si sono trattate di offese che hanno coinvolto anche la madre del vippone.

A raccontare tutto è stato Luca Onestini nella tarda mattinata mentre era in giardino a prendete il sole. Lui ha infatti riferito a Tavassi (anche lui lì su un lettino) quello che ha sentito. Oriana ha poi chiesto cosa fosse successo ed Edoardo ha raccontato tutto anche a lei. Potete vedere il video QUI.

Come vediamo e sentiamo, pare che questa donna che ha urlato abbia detto qualcosa tipo “figlio di tr**a” o magari “figlio di pu****a”. Non si tratta di offese proprio dirette alla madre del vippone, però comunque sono parole per niente piacevoli. Tavassi comunque ha reagito come è suo solito modo, cioè senza prendersela e dare importanza a queste persone. Si è fatto una mezza risata e ha detto “Buonanotte anche a te”.

Comprendiamo che ci siano simpatie e antipatie da parte del pubblico nei confronti dei concorrenti del GF Vip 7, il gioco è anche questo. Però magari certe parole potrebbero essere evitate.