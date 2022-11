NEWS

Nicolò Figini | 9 Novembre 2022

Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi, il costo della chirurgia estetica

Nella puntata in onda ieri de Le Iene, Elenoire Ferruzzi ha parlato della sua vita privata e ha commentato alcuni tweet molto duri contro i lei (QUI il video in questione). Tra le domande che le vengono fatte più spesso, sicuramente, c’è quella riguardante le sue unghie. In molti, in passato, le hanno chiesto come faccia a vivere la sua quotidianità e anche solo a lavarsi. Secondo l’opinione di gente sul web nemmeno si laverebbe, concetto totalmente assurdo per l’ex vippona. Ma non solo. La Ferruzzi ha parlato della chirurgia estetica di cui ha fatto uso rivelandone i vari prezzi.

Alla domanda: “Quanto ha speso per i tuoi ritocchi?” ha replicato:

Zigomi 6 o 7 mila euro. Labbra non ricordo ho perso il conto. Altri 7 mila. Seno cinque volte, quindi… Fai conto almeno 10 mila euro a volta. Sedere almeno 15 mila euro. Per un totale intorno ai 200 mila.

Cifre davvero da capogiro. In seguito Elenoire Ferruzzi ha anche parlato del suo rapporto con gli hater: “Sono dei fan che non ammettono di esserlo e diventato questo“. Ecco poi un segmento in cui legge diversi tweet molto perfidi. La replica, tuttavia, è stata: “Ma voi non avete capito una cosa fondamentale. Sono io che voglio essere esattamente come sono. Quando io mi guardo allo specchio mi amo, voi non lo so. Visto che rompete tanto le palle. Un bacio a voi, schifosi“.

Rivedremo Elenoire di nuovo in studio al GF Vip dopo la sua eliminazione al televoto flash di qualche settimana fa. Non possiamo far altro che aspettare di scoprire cosa accadrà, se litigherà da lì con qualche altro vippone dentro la Casa oppure no. Staremo a vedere. Nel frattemo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.