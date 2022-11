NEWS

Andrea Sanna | 16 Agosto 2022

Michelle Hunziker

Il video virale con Michelle Hunziker

Michelle Hunziker torna a far parlare di sé, ma stavolta non per i gossip che la vedono vicina al dottore ed ex gieffino Giovanni Angiolini. La conduttrice ha attirato l’attenzione del pubblico, affezionato e non, per curioso video spuntato tra TikTok e Instagram nei giorni scorsi. Clip, diventata virale sui social, vede la complicità di sua mamma Ineke.

Una scenetta simpatica quella che ritrae Michelle Hunziker e sua madre. Nel filmato si legge un curioso titolo: “Gli addominali si fanno in cucina” e la didascalia “le mamme hanno sempre ottimi consigli per te”. Guardando il video notiamo la presentatrice di All Together Now manifestare stanchezza, mentre sta seduta davanti a un bicchiere d’acqua fresca. Nello sketch si sente dire: “Mamma mia che stanchezza, ma come mai secondo te, mamma?”. A rispondere al quesito è proprio la signora Ineke: “Perché tu ti alleni troppo. Lo sanno tutti che gli addominali si fanno in cucina e non in palestra”.

Quest’ultima frase, come si vede dal “tutorial ironico”, fa scattare così una bislacca idea a Michelle Hunziker, ovvero quella di allenarsi mentre prepara da mangiare o maneggia gli utensili in cucina. Nel primo video la vediamo mentre svolge il cosiddetto plank, ma in un modo del tutto originale. Si è passati poi all’allenamento degli addominali mentre apre e chiude il forno, per concludere poi con un altro esercizio , che la vede invece alle prese con il taglio di una mela.

A sorprendere Michelle Hunziker sua mamma Ineke, che le domanda: “Ma che c***o stai facendo?”. La conduttrice con nonchalance risponde: “Mi hai detto che gli addominali vanno fatti in cucina”. La signora la riprende ancora: “Ma io devo avere una figlia proprio defic***te”. A quel punto Michelle scoppia in una fragorosa risata per confermare le parole di sua mamma.

https://www.tiktok.com/@michellehunziker/video/7130193792954535173?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=it-IT

Il video di Michelle Hunziker, come dicevamo, ha attirato l’attenzione del web, tra chi è parso divertito dal siparietto mamma-figlia e chi, come spesso accade in questi casi, ha avuto qualcosa da ridire.