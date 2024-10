Eleonora Cecere, questa sera al Grande Fratello, ha ricevuto la sorpresa delle sue figlie e non è riuscita a trattenere le lacrime scoppiando a piangere. Ecco il video.

La sorpresa per Eleonora Cecere

Dopo la sorpresa a Ilaria Galassi, questa sera, non poteva di certo mancare anche quella dedicata alla sua collega e amica Eleonora Cecere. Se la prima ha ricevuto la visita da parte della signora alla quale ha fatto da badante, la seconda ha accolto a braccia aperte le sue due figlie.

Mentre le ha abbracciate e baciate, l’ex volto de Non è la Rai ha spiegato il motivo per il quale ha scelto i loro nomi. Carol deve il nome a Papa Wojtyla, mentre Marlene è stata chiamata in questo modo in onore di una nota attrice:

“Un regalo più grande non me lo potevate fare, grazie. Carol si chiama così perché Luigi è stato ricevuto in udienza da Papa Wojtyla e gli ha fatto una promessa. Marlene invece, per la Dietrich”.

Eleonora riceve il regalo più bello, l'abbraccio delle figlie Karole e Marlene ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/f39TGNd68G — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 14, 2024

Sono scese molte lacrime, non solo dagli occhi di Eleonora Cecere, ma anche da quelli delle figlie. Entrambe l’hanno rassicurata del fatto che a casa stanno tutti bene e prima di lasciarla hanno rivelato chi vorrebbero che vincesse il Grande Fratello, oltre alla madre. Carol vorrebbe vincesse Tommaso, mentre Marlene ha fatto il nome di Lorenzo.

All’improvviso, un’ulteriore e imprevista sorpresa: l’ingresso inaspettato del compagno Luigi, al quale è saltata letteralmente in braccio. La sua famiglia l’ha poi lasciata e la Cecere è tornata nella casa accolta dalle sue amiche.