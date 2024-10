Sorpresa per Ilaria Galassi al Grande Fratello da parte della signora per cui ha lavorato come badante. Ecco il dolce momento in diretta su Canale 5.

La sorpresa per Ilaria Galassi

La puntata del Grande Fratello di questa sera è ricca di emozioni, in quanto dopo un balletto che ha coinvolto tutti gli inquilini si è passati anche a una battuta di Signorini verso Yulia Bruschi. Non sono mancati commenti sul rapporto tra la Bruschi e Giglio, così come su quello tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes.

In un secondo momento si è passati alle sorprese e la prima a riceverne una in serata è stata Ilaria Galassi. L’ex volto di Non è la Rai è stata chiamata in confessionale con le altre sue colleghe e insieme hanno parlato del loro passato fatto di successi e di addio alla televisione.

Scemati i momenti sotto i riflettori, infatti, si sono dovute reinventare e hanno trovato dei lavori più comuni. Una di loro ha fatto la mamma, mentre Ilaria Galassi ha fatto anche la badante e ha salutato la signora Ausilia. Non sapeva, però, che Signorini stava preparando per lei una sorpresa: l’arrivo in casa proprio di questa donna.

Le due si sono abbracciate e si sono sedute a parlare un po’ anche durante la pubblicità. La signora Ausilia ha voluto darle anche un consiglio: “Sei brava, ti conosco. Stai calma. Nella vita bisogna essere calmi e riflettere. Prima di agire bisogna pensare e contare da uno fino a dieci. Non essere nervosa nella vita”. A un certo punto si sono però dovute salutare con altri baci e abbracci.

Questo momento tra Ilaria e la signora Ausilia ci sta sciogliendo il cuore 🥹❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/zqZAXQsByr — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 14, 2024

Il momento è stato molto dolce e il web intero si è commosso.