Eleonora Giorgi si è aperta i microfoni del settimanale DiPiù, con cui ha parlato della malattia che sta fronteggiando, per cui ha un piano, anche se le probabilità sono limitate.

Eleonora Giorgi nella sua lotta contro il cancro

Nota attrice italiana, Eleonora Giorgi sta da tempo lottando contro il cancro e sin dall’inizio ha scelto di condividere questa battaglia con il pubblico, che l’ha sempre affiancata nel corso della sua carriera.

Per questo motivo, è spesso apparsa in TV raccontando la propria esperienza, manifestando sempre un atteggiamento propositivo, anche per mandare un messaggio a chi come lei si trova a vivere questa delicata situazione.

Durante le sue ospitate, però, non ha mai nascosto una certa preoccupazione nei confronti del futuro. Eleonora, oltre ad essere madre, è anche nonna e il pensiero di non poter vedere crescere i membri più piccoli della famiglia, è una costante.

La Giorgi ha dichiarato di aver scoperto lo scorso dicembre di avere un tumore al pancreas, difficile da diagnosticare alle fasi iniziali. Per cercare di liberarsene, si è sottoposta a chemioterapia e anche ad un intervento chirurgico.

Nonostante ciò, però, purtroppo le metastasi si sono ingrossate. Parlando con il settimanale DiPiù, Eleonora Giorgi ha aggiornato sulla situazione: a quanto pare ci sarebbe una possibile cura negli USA, ma le probabilità di avere successo sono davvero limitate.

“Una clinica americana ha trovato una chiave d’accesso per questo tumore. Non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che per me c’è il 14% di possibilità. Ho appena fatto una biopsia e i vetrini con le mie cellule tumorali saranno studiate negli Stati Uniti. Spero di poter accedere a queste cure, altrimenti l’alternativa è molto rapida purtroppo. No, non ci voglio pensare.“

Quest’anno, a dispetto di una condizione di salute complicata, Eleonora Giorgi è riuscita a vedere entrambi i suoi figli all’altare. Andrea Rizzoli si è sposato a maggio, accompagnato proprio da lei, con Serena Mariggioli.

A luglio è stata poi la volta di Paolo Ciavarro, convolato a nozze con Clizia Incorvaia, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip nella quarta edizione. Il matrimonio era inizialmente previsto per ottobre, ma anche per Eleonora, hanno deciso di anticiparlo a luglio.