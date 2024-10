A Verissimo Paolo Ciavarro ha inviato un videomessaggio molto tenero dedicato alla mamma Eleonora Giorgi: “Ce la faremo”.

Il tenero video di Paolo Ciavarro

Alle ore 16:00 Verissimo è tornato a fare compagnia agli italiani, su Canale 5. Tra i tanti ospiti presenti, abbiamo assistito all’intervista di Eleonora Giorgi, che ha svelato come procede oggi a causa della malattia. In studio è intervenuto anche l’ex marito Massimo Ciavarro, con cui conserva un meraviglioso rapporto. Entrambi hanno ricevuto un bellissimo video messaggio da Paolo Ciavarro, il loro figlio.

Silvia Toffanin ha mandato in onda un filmato in cui Paolo Ciavarro ha espresso tutte le sue emozioni in questo momento così particolare anche per lui. Il conduttore ha detto per prima cosa di essere molto felice di saperli insieme a Verissimo. Ciavarro ha ricordato, rivolgendosi a sua madre Eleonora Giorgi, quanto per loro quest’ultimo anno sia stato molto difficile e doloroso da affrontare: “Siamo riusciti a trasformarlo in quello più bello, grazie alla tua forza, determinazione e solarità. Questo ci ha permesso di stare tanto insieme e viverci”.

Poi rivolgendosi al papà Massimo Ciavarro, Paolo ha ammesso di essere felice di sapere della sua presenza: “Ci sei sempre stato, anche durante l’operazione, ai vari controlli. Per me è stato importantissimo averti accanto. Ma come dice mamma ‘Ciavarrone nel momento del bisogno c’è'”.

Nel suo racconto a Verissimo, Paolo Ciavarro ha espresso il desiderio di avere per ancor più tempo con sé e con la sua mamma Eleonora Giorgi, il suo amato papà, anche per il bene del piccolo Gabriele.

Paolo ha anche ammesso quanto sia difficile essere genitore e di averlo capito proprio ora che lo è anche lui: “Ora posso dirvi grazie per i genitori fantastici che siete. Avete affrontato una separazione, l’amore può finire, però voi siete riusciti a mantenere il bene. Poi mi avete fatto crescere felice e tranquillo. Vi amo, vi voglio bene, sono emozionato a dirlo, ce la faremo mamma… insieme siamo fortissimi”.

“Questa malattia l’ha fatto diventare più uomo, forse anche più di me”, ha detto con la voce rotta dall’emozione Massimo Ciavarro. Dello stesso avviso anche Eleonora Giorgi, che ha riconosciuto nel figlio la tanta voglia di lottare.