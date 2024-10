Barbara d’Urso sta per arrivare a Ballando con le Stelle! Spunta il primo video della conduttrice in sala prove

Sabato sera Barbara d’Urso arriverà a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. In attesa di vederla in pista, in queste ore è spuntato il primo video della conduttrice in sala prove.

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle

Tutto è pronto per l’arrivo di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. Come ormai tutti ben sappiamo, sabato sera l’amata conduttrice arriverà all’interno del talent show di Milly Carlucci come ballerina per una notte e le emozioni sono assicurate. Per la prima volta infatti la presentatrice partenopea si metterà alla prova con questa nuova esperienza e di certo ne vedremo di belle. Come annunciato da TvBlog alcune ore fa, in studio Barbara si esibirà per ben due volte, con una Bachata e una Salsa. A danzare al suo fianco ci sarà Gianni Scandiffio e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà.

In attesa di scoprirlo, oggi a La Vita in Diretta è stato mostrato il primo video di Barbara d’Urso nella sala prove di Ballando con le Stelle. Nelle immagini vediamo la conduttrice mentre si cimenta con i passi di danza che ci mostrerà sabato sera e di certo ne vedremo di belle. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti a prendere parola è stata la stessa Milly Carlucci, che in collegamento con Alberto Matano ha dichiarato:

“Farà un ballo sensualissimo. Preparatevi. Si sta allenando tantissimo, è una perfezionista fino al midollo. Sta provando e riprovando, non c’è nulla lasciato al caso. Arriverà preparatissima. Ci godremo pezzo per pezzo tutto il percorso di Barbara qui a Ballando con le Stelle. Sarà una sorpresa, ve lo posso garantire”.

Insomma cresce sempre più l’attesa di vedere come Barbara d’Urso ci stupirà a Ballando con le Stelle. Non resta dunque che ricordare l’appuntamento con il talent show a sabato sera, come sempre alle 20,35 su Rai 1.