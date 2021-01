1 Eleonora Rocchini appare senza veli su Instagram. Ecco perché e il video

Come ben sappiamo la carriera dell’influencer decolla nel 2016 quando prende parte a Uomini e Donne, facendosi così conoscere dal grande pubblico. Grazie a questo trampolino di lancio, infatti, diventa una modella e molto popolare sui profili social. In particolare modo possiamo citare Instagram dove, di recente, Eleonora Rocchini, è apparsa senza veli in un video.

Diversi anni dopo aver raggiunto la celebrità, infatti, ha creato una sua linea di moda chiamata Maison Roèl. L’account sul social fotografico lo ha creato nell’ottobre del 2020 e solo con l’arrivo dell’anno nuovo ha iniziato a caricare le prime foto. Tra gli ultimi post, poi, troviamo anche il video che vi abbiamo accennato in precedenza, nel quale si mostra completamente nuda. Cliccate qui per andare al filmato, mentre di seguito trovate un’immagine.

Eleonora Rocchini senza vela su Instagram

Nella descrizione del video in cui troviamo Eleonora Rocchini senza veli, infatti, leggiamo la seguente descrizione e scopriamo il motivo per il quale lo ha pubblicato:

Per i 10k di Maison Roèl raggiunti in pochissime ore, vi avevo promesso un piccolo spoiler un po’ “hot”… Promessa mantenuta. Sapete quanto adoro andare contro certi pregiudizi. Quindi tutto ciò che rappresenterà Roèl sarà proprio l’essere libere di mostrarsi e essere ciò che si vuole senza limiti né tabù.

Alla fine, inoltre, Eleonora Rocchini manda un messaggio a tutti coloro che continuano a segnalare il suo video per farlo cancellare, in quanto non ammettono che si mostri senza veli su Instagram. Ecco, perciò, quanto ha dichiarato:

Continuate a segnalarmi, continuerò a repostarlo all’infinito.

Non possiamo che augurare il meglio a Eleonora per questo nuovo progetto lavorativo. Nel frattempo, però, cambiamo un attimo discorso e vediamo come procede la sua vita privata, almeno fino alla fine dell’estate scorsa. Ecco, quindi, con chi starebbe ancora oggi la giovane influencer toscana.