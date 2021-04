Elettra Lamborghini opta per un abito lungo da quasi 2000 euro: ecco il brand

Nuovo outfit per Elettra Lamborghini nella decima puntata de L'Isola dei famosi: prezzo e brand del suo look total black.

L’outfit di Elettra Lamborghini

Siamo arrivati alla decima puntata de L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio abbiamo come sempre, in veste di opinionisti, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Inviato dall’Honduras c’è Massimiliano Rosolino.

In attesa di scoprire il nuovo eliminato tra Fariba e Beatrice, parliamo di Elettra Lamborghini e del suo outfit scelto per questo nuovo appuntamento con reality. Nelle scorse puntate è sempre stata impeccabile e bellissima. E anche in questo caso non ha deluso, anzi, riesce a sorprenderci sempre di più. Infatti per questa decima puntata de L’Isola dei famosi 2021 la cantante ha optato per un abito lunghissimo total black con apertura sulla schiena e con cut-out.

Il brand di questo abito bellissimo è Givenchy e il costo è di 1990,00 euro.

Che dite? Vi piace questo nuovo look di Elettra?

