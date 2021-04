Ilary Blasi e l’outfit della decima puntate de L’Isola

Anche questa sera ha avuto inizio un nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Torneranno in studio, ovviamente, tutti gli opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Immancabile, poi, anche la presentatrice Ilary Blasi con l’outfit che ha scelto per la decima puntata del reality. Andiamo, quindi, a scoprire tutti i dettagli a proposito.

Qui sotto, quindi, possiamo vedere una fotografia presa da una delle Stories in cui è stata taggata la conduttrice. Per questa settimana, infatti, ha optato per il brand Lia Subbla con un vestito blu con uno spacco vertiginosa. Le scarpe, invece, sono Le Silla e gli orecchini Bozart Bijoux. Il prezzo, purtroppo, anche questa volta non lo sappiamo. Qui di seguito, perciò, vi lasciamo alla fotografia pubblicata sui social.

L’outfit di Ilary Blasi nella decima puntata

Nella decima puntata, in più, oltre all’outfit di Ilary Blasi, ci saranno diverse novità. Una di questo, per esempio, è l’inaugurazione di una nuova spiaggia. Dopo aver chiuso Playa Esperanza, infatti, verrà aperta Playa Imboscada. Questa rappresenterà l’ultima occasione dei concorrenti per rimanere in gara e guadagnarsi il titolo di vincitore. Il pubblico da casa, inoltre, potrà decidere tramite televoto chi dovrà sottoporsi alle nomination palesi.

Per il momento, quindi, questo è tutto ciò che sappiamo. Continuate a seguirci per non perdervi nulla di ciò che accadrà nel nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi e non solo. Vi aggiorneremo anche su altri abiti, oltre a quello della presentatrice.

