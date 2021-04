Trionfo di colori per Elettra Lamborghini: il suo abito costa più di 1000 euro (FOTO)

1 Nuovo outfit di Elettra Lamborghini

Nonostante la festività di Pasquetta, L’isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi, va comunque in onda. Accanto a lei in studio troviamo come opinionisti Iva Zanicchi, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e la cantante Elettra Lamborghini. Inviato dall’Honduras c’è l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino.

Anche stasera ci sarà una nuova eliminazione e, in attesa di essa, la curiosità si sposta sugli outfit dei protagonisti in studio. In particolare, oltre all‘outfit di Ilary Blasi, ci piace sempre scoprire proprio quello di Elettra. Spesso con indosso il brand Versace, per la scorsa puntata aveva scelto uno splendido abito rosso corto firmato Givenchy. Ad esso aveva abbinato scarpe color oro firmate Prima Donna.

E per questa nuova puntata de L’Isola dei famosi 2021, che look ha scelto la bella Elettra Lamborghini? La cantante è tornata al marchio Balmain con un miniabito in jacquard, un vero trionfo di colori e ovviamente sempre molto aderente per mostrare le sue forme. Il costo anche questa volta supera i mille euro. Per l’esattezza il prezzo dell’outfit è di 1290 euro.

Insomma, la cantante ha di nuovo stupito tutti. E a voi piace questo outfit?

