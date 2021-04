1 Le bordate di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini come sappiamo non ha di certo peli sulla lingua e da opinionista de L’Isola dei Famosi pare si sia fatta delle idee piuttosto chiare su alcuni naufraghi. La cantante è andata dritta al punto e in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha lanciato alcune bordate. La prima di cui ha parlato è Valentina Persia. Ecco cosa pensa della comica romana. Ma leggiamo quanto raccolto da Biccy:

“Valentina Persia è troppo agitata. Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, ‘forti’ diciamo”.

Se sulla Persia sembra essere piuttosto sicura, non lo è invece nei confronti di Roberto Ciufoli, che sta ancora cercando di capire. Alcuni suoi atteggiamenti, infatti, non sembrano convincerla troppo:

“Chi invece è che si acquatta? Roberto Ciufoli! Non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci, se non sei il partecipante con gli attributi. Evidentemente c’è gente cui non importa delle figuracce”.

E su Gilles Rocca che pensiero si sarà fatta Elettra Lamborghini? Ecco cosa ha detto tra le colonne della rivista: “Gilles è un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”.

Ma non è finita qui, perché Elettra ha avuto altro da ridire sui concorrenti de L’Isola dei Famosi e ha rivelato chi per lei potrebbe vincere questa edizione…