1 L’abito di Elettra Lamborghini

Questa sera va in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, condotta come di consueto da Ilary Blasi. Al suo fianco, oltre a Massimiliano Rosolino inviato in Honduras, anche Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti. Ad incuriosire i telespettatori, oltre alle solite dinamiche che ben conosciamo, sono anche gli outfit degli ospiti in studio, in particolare quelli che riguardano proprio la nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini.

Per questo appuntamento Elettra Lamborghini ha deciso di affidarsi al noto brand francese Yves Saint Laurent, conosciuto anche semplicemente come YSL. Quello da lei indossato è un abito con una fantasia floreale, monospalla e corto. Ecco alcuni dettagli dal sito ufficiale:“Miniabito asimmetrico monospalla stretto in vita con orlo a balze sul collo, manica corta a palloncino con orlo, motivo floreale all-over, cintura interna regolabile in nastro gros-grain”.

Alcuni si chiederanno senza dubbio anche il costo del vestito scelto da Elettra Lamborghini. Ebbene tramite il sito apprendiamo che il prezzo corrisponde a 2590 Euro.

Vi ha convinto l’outfit di Elettra Lamborghini? Pochi giorni fa la cantante ha rivelato a TV Sorrisi e Canzoni cosa pensa di alcuni naufraghi e quali sono i suoi preferiti…