Sanremo

Andrea Sanna | 3 Febbraio 2023

A Stasera C’è Cattelan Elettra Lamborghini non ha parlato solo del periodo non facile che sta attraversando. La cantante ha detto di non sapere se guarderà o meno il Festival, perché la prossima settimana sarà a Miami. Così Alessandro Cattelan le ha chiesto se fa il tifo per qualcuno in particolare. Lei ha raccontato che tra i tanti le piacciono molto Lazza e Giorgia, ma di non ricordare tutti i partecipanti.

Così Alessandro Cattelan ha voluto fare un gioco con lei. Su delle carte appositamente preparate per l’occasione ha fatto stampare i volti dei protagonisti di Sanremo 2023. Il compito di Elettra Lamborghini è stato quello di esprimere un giudizio su ognuno di loro, ma in totale segretezza. Praticamente noi non abbiamo avuto modo di vedere la carta (se non di qualcuno) e la cantante non ha fatto il nome dei colleghi presenti in ognuna, ma ha detto cosa ne pensa.

Alla visione della prima carta, Elettra Lamborghini ha esclamato: “Ma questo era presente anche lo scorso anno?”. Poi ne ha preso una nuova in cui era stampato il volto di un altro uomo, evidentemente, perché dice: “Uhhh lui mi piace. Mi fa se**o. Però non è detto in modo malizioso”.

Tra una carta e l’altra, Elettra Lamborghini ha continuato a sfogliare i nomi, fino a che non è arrivata a un artista in particolare e qui ha commentato: “Io tifo Grignani raga, spero che vinca”. Poi ancora: “Non so chi è l’altro, lo ascoltavo da piccola. Lui è? Ah DJ Jad…è mi vergogno per non averlo riconosciuto”. Qui il riferimento era invece rivolto agli Articolo 31. Ha riconosciuto J-Ax ma non DJ Jad. Il siparietto ha strappato una risata generale tra i presenti in studio.

“Eh raga, fa un po’ troppo la f**a da quello che ho sentito. Nel senso, recentemente se l’è tirata un po’. Io ho letto il gossip”, ha commentato ancora Elettra Lamborghini alla visione della foto di una sua collega. Per continuare: “In questa foto sembrano dei pagliacci, il capello però mi piace. Li ho incontrati prima fuori. È possibile?”. A seguire i commenti su altri Big: “Piacciono molto ai gay. Dovrebbero far vedere più la mercanzia”. Poi ancora: “Fossi in lei mi sarei cag**a addosso tantissimo, ma le auguro un ottimo debutto”.

Nei confronti di un altro uomo tra i concorrenti in gara, Elettra Lamborghini ha detto: “Lui vince e lo sappiamo tutti. Secondo me, però sarebbe bello dare spazio ai più giovani. Questo è proprio ‘ti piace vincere facile’. E se vince? Sti c***i, bravo”. Così Alessandro Cattelan le ha fatto firmare la carta, di modo che se dovesse andare veramente così la mostrerà al cantante in questione. Il momento ha fatto il giro del web e fatto divertire tutti.