Andrea Sanna | 3 Febbraio 2023

Le parole di Elettra Lamborghini

Su Rai 2 in seconda serata è andata in onda una nuova puntata di Stasera C’è Cattelan. Tra i tanti ospiti in studio è intervenuta anche Elettra Lamborghini. L’artista fin da subito ha confessato di trovarsi ad attraversare una fase della sua vita non semplice. Il conduttore Alessandro Cattelan ha cercato di essere il più delicato possibile e a riguardo la cantante ha detto:

“È un periodaccio. Non mi voglio lamentare eh, però è un periodaccio. Se sono triste? Per me è un brutto periodo, prendo tutto sul positivo ma chiaramente quello che succede in casa mia non lo vengo a raccontare a voi. Sono un po’ triste e disillusa dalle persone”.

Elettra Lamborghini ha voluto spegnere immediatamente possibili rumor su una ipotetica crisi con il marito Afrojack. Non c’è alcun problema tra i due e ha sottolineato anche: “Per fortuna c’è lui. È un gioiellino quel ragazzo. Sono molto fortunata”. Si tratta, infatti, di una riflessione generale la sua: “Le persone sono un po’ cattive e forse la prendo troppo sul serio”, ha ammesso.

Poco dopo Elettra Lamborghini è tornata sull’argomento: “Proprio in questo periodo che io sono un po’ così, mio marito mi è stato accanto. Sono stati giorni in cui ho pianto tanto. Perché piango? È un periodaccio, ogni tanto non lo sai e stai male.

Però mi sto facendo aiutare e ho fatto già due sedute. È una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Gli altri due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare. Si tratta della morte della mia cavalla”, ha confessato Elettra Lamborghini, che dopo il brusio e qualche risatina del pubblico ha commentato: “Non c’è da ridere. Io faccio la scherzosa adesso, ma è una cosa che mi ha fatto male”.

Insomma in questo punto dell’intervista Elettra Lamborghini pur non essendo entrata troppo nei dettagli ha comunque messo a nudo le sue fragilità del periodo.

In tanti ora si chiedono da cosa possa dipendere tutto ciò, ma al momento fare ipotesi sembra essere fuori luogo, anche se alcuni utenti sul web hanno provato a immaginare possa essere legato a sua sorella Ginevra, ma non vi sono certezze. Magari un giorno, quando si sentirà pronta, sarà Elettra Lamborghini a svelarlo.