1 Elettra Lamborghini fa chiarezza

Come ormai tutti ben sappiamo, sono anni che tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non corre buon sangue. Proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 quest’ultima ha raccontato in parte quello che sarebbe accaduto con la cantante, facendole vari appelli. Ginevra ha infatti ammesso di non essere stata invitata nemmeno al matrimonio di Elettra, e di non sapere perché sua sorella le abbia alzato questo muro. Nel corso delle prime puntate del reality così la questione è stata affrontata diverse volte, fino a quando la cantante di Pem Pem non ha inviato un diffida non solo a sua sorella, ma anche al programma. Nel mentre Ginevra come è noto è stata squalificata dalla trasmissione, e la questione della lite così è passata in secondo piano.

Ieri sera tuttavia la Vippona è stata ospite in studio per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, e nel corso della diretta ha fatto intendere di essere in crisi col suo compagno. Sui social nel mentre Elettra Lamborghini ha postato un meme che secondo i più sarebbe una frecciatina contro sua sorella Ginevra. Poco dopo così la cantante ha deciso di intervenire per fare chiarezza, smentendo così le teorie degli utenti. Queste le parole di Elettra:

“Ma c’è ancora qualcuno che non ha capito che sul mio Instagram pubblico il ca**o che mi pare random o dovete pensare che c’è sempre un doppio fine? Pensavo mi conosceste ormai dopo tutti questi anni. Pubblico questi video idioti random perché mi va. Lo faccio da sempre e continuerò a farlo”.

Elettra Lamborghini fa chiarezza sulle sue ultime storie. pic.twitter.com/lKEYUP11kB — disagiotv (@disagio_tv) October 14, 2022

Nessuna frecciatina social dunque per Ginevra da parte di Elettra Lamborghini. La cantante tuttavia pochi giorni fa ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta e di parlare apertamente di sua sorella. Rivediamo le sue parole.