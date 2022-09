Il gesto di Elettra Lamborghini

Da pochi giorni è partito su Canale 5 il Grande Fratello Vip 7 e come al solito non mancano le emozioni. Come sappiamo quest’anno a far parte del cast c’è anche Ginevra, sorella di Elettra Lamborghini. In molti sapranno che le due da ormai tre anni non hanno più alcun tipo di rapporto e non si rivolgono più la parola. Ma non solo. La cantante non ha nemmeno invitato Ginevra al suo matrimonio, e in questi giorni proprio la Vippona ha affrontato l’argomento con i suoi compagni d’avventura.

La Lamborghini infatti sta cercando in ogni modo di recuperare il rapporto con la cantante di Pem Pem, che tuttavia sembrerebbe aver messo un muro. Stasera come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Alfonso Signorini ha infatti chiamato la concorrente del reality per darle una comunicazione importante.

Elettra Lamborghini ha infatti diffidato non solo sua sorella Ginevra, ma anche il GF Vip! Nelle prossime settimane dunque la Vippona, né tantomeno il conduttore, potranno più parlare dell’artista bolognese. Non è tardata ad arrivare naturalmente la reazione di Ginevra, che rimasta visibilmente delusa ha affermato di sperare in un riavvicinamento con Elettra, non conoscendo, a sua detta, il reale motivo di questo allontanamento.

Abbiamo avvisato Ginevra in merito ad una diffida ricevuta da sua sorella Elettra tramite il suo avvocato. #GFVIP pic.twitter.com/0jrtqO9EmT — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 22, 2022

Cosa accadrà dunque nelle prossime settimane? La cantante tornerà sui suoi passi e tenterà di riavvicinarsi a sua sorella Ginevra? Non resta che attendere per scoprirlo.

