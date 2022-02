Elettra Lamborghini aspetta un bambino?

Non è la prima volta che si parla di una presunta gravidanza di Elettra Lamborghini. Già nel 2021, infatti, Deianira Marzano aveva lanciato una segnalazione: “La nostra amata Elettra, l’altro giorno, in una Storia era in un negozio per bambini. Sarà mica in dolce attesa?“. In un selfie allo specchio, poi, sembrava tenersi la pancia con una mano. Tutti segni che facevano pensare a un bambino in arrivo. Del resto lei s suo marito Afrojack sono molto innamorati e all’epoca si erano fatti anche una dedica sui social:

Buon primo anniversario, baby. Sono così orgogliosa dell’uomo che sei diventato. Sei l’amore più grande del mondo. Tre anni d’amore, di rispetto e piani di divertimento. Sono tanto emozionata per il futuro. Ti amo.

In queste ore è tornata, appunto, a circolare la voce secondo la quale Elettra Lamborghini starebbe per diventare mamma. A rispondere alla curiosità dei fan ci ha pensato lei stessa con la grande ironia e simpatia che da sempre la contraddistingue: “I’m not pregnant. Everytime they ask me. WTF I JUST FUC***G LOVE EAT EVERYTHING I WANT. Period“. In italiano, poi, ha aggiunto: “Raga, non sono incinta. Non ne posso più di ‘sta domanda… Ho solo fott***mente voglia di mangiare tutta la mer*a che mi pare. Punto“.

La risposta di Elettra Lamborghini

Ecco, quindi, svelato il mistero. Elettra non è incinta e al momento non aspetta alcun bambino. Se e quando accadrà sicuramente sarà lei la prima a informare tutti i suoi fan. Vi aggiorneremo non appena succederà. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sull’influencer e non solo.

