La presunta ironia di Ana Mena su Monte

Sappiamo che Francesco Monte, qualche tempo fa, aveva criticato la partecipazione di Ana Mena al Festival di Sanremo 2022 dopo la sua esclusione della rosa dei Big: “Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?“.

In seguito, poi, sempre Francesco aveva fatto delle Stories in cui metteva a confronto la sua canzone originale con quelle di Yuman, Tananai e Ana. Quando a quest’ultima è stato chiesto cosa ne pensasse, lei ha risposto: “Non sono a conoscenza di questa ultima Storia che ha messo, avevo letto un pochino di cose, non tante. Io voglio solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival“.

Nella serata di ieri, invece, è andato in onda “Una voce per San Marino, per decretare chi avrebbe rappresentato lo Stato all’Eurovision Song Contest. La scelta è ricaduta su Achille Lauro. Francesco Monte, invece, si è classificato quinto. Durante l’esibizione dell’ex gieffino, però, è successo qualcosa che il web ha trovato sospetto. Ana Mena, infatti, ha pubblicato un post su Twitter con scritto: “Ahahahah sto volando“.

Si tratta solo di una coincidenza? Oppure l’obiettivo della cantante era di ironizzare velatamente sull’esibizione di Francesco Monte? Probabilmente rimarrà un mistero, anche se il web sospetta ci fosse un po’ di malizia. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news a riguardo e non solo.

