1 Elettra Lamborghini è incinta?

Il rumor sul fatto che potesse essere in dolce attesa era già uscito questa estate. La cantante, infatti, aveva postato tra le Stories una fotografia nella quale venivano inquadrate la sua mano e quella del marito Afrojack intrecciate e appoggiate sulla pancia dell’artista. In molti a quel punto avevano pensato che potesse aspettare un bambino. Elettra Lamborghini, però, non ha mai commentato la faccenda e visto il passare dei mesi possiamo dire che si trattava di un’indiscrezione non vera.

Nella giornata di ieri, Deianira Marzano, ha lanciato una segnalazione. Secondo questa, infatti, la ragazza si sarebbe recata in un negozio per bambini: “La nostra amata Elettra, l’altro giorno, in una Storia era in un negozio per bambini. Sarà mica in dolce attesa?“. La descrizione è accompagnata di una foto della cantante stessa mentre si scatta un selfie allo specchio e si tiene la pancia con una mano. Sullo specchio e sullo sfondo, invece, notiamo dei foglietti a cuore appesi in giro, rosa e blu. Potrebbe essere un indizio? Forse no, ma non possiamo saperlo con certezza.

Anche in questo caso, infatti, Elettra Lamborghini non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione. Il mistero si potrà risolvere solo una volta che lei darà, in caso, la lieta notizia. Ricordiamo, infatti, che lei e Afrojack si sono sposati un anno fa, ma il loro amore dura ormai da tre anni. In occasione del anniversario di matrimonio lei ha scritto una dolce dedica in inglese. Trovate la traduzione qui di seguito:

Buon primo anniversario, baby. Sono così orgogliosa dell’uomo che sei diventato. Sei l’amore più grande del mondo. Tre anni d’amore, di rispetto e piani di divertimento. Sono tanto emozionata per il futuro. Ti amo.

Mentre aspettiamo di avere notizie da parte di Elettra Lamborghini, dalla vita privata spostiamoci a quella professionale. Continuate a leggere…