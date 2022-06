1 Insulti a Elettra Lamborghini

Nella serata di ieri Elettra Lamborghini ha fatto un djset in un noto locale che lei ha detto di conoscere bene, dove ha portato il singolo “Caramello“. Durante la performance, però, è successo qualcosa di molto spiacevole. Lo ha spiegato lei stessa, come riporta anche il sito Blogtivvu. Ha cominciato così: “Questa sera ho fatto un dj set in un locale che conosco molto bene perché praticamente ci ho fatto la mia infanzia e stanotte, salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante“.

Ha, perciò, spiegato che si tratta di un trend che sta spopolando su TikTok: “Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino, andare ad un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me“. Questo ragazzo ha usato termini molto poco carini insultandola ripetutamente durante la sua esibizione e lei si è molto risentita di questo fatto e ha fatto notare quanto si stesse sentendo a disagio. Nel video qui sotto possiamo vederlo chiaramente.

Elettra Lamborghini risponde agli insulti durante una sua esibizione #elettralamborghini pic.twitter.com/bqNJfL1dSN — disagiotv (@disagio_tv) June 19, 2022

Il discorso di Elettra Lamborghini, comunque, è proseguito:

Di solito ballo ma ero pietrificata perché sta gente aveva praticamente la bava e poi c’erano in fondo dei poveracci… In questo tipo di discoteche ci sono dei fake imprenditori, loser, ma dei looser… Se non ve ne rendete conto ragazze non uscite mai con questi sfi**ti che fanno i finti ricchi, e non che voglio vantarmi, però sono dei looser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano neppure la cena. State lontane perché… con la giacca e cravatta… Ragazze vi prego, non dategliela perché sono davvero degli sfi**ti loser.

Questa persona avrebbe detto a Elettra Lamborghini anche di tirarsela di meno. Il commento della cantante è stato: "Poverino, era uno con la giacca e cravatta, un loser, ma un loser…". Aggiungendo anche che si tratta solo di una questione di rispetto.