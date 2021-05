1 È finita tra Riccardo e Roberta?

Nel fine settimana sono state registrate due nuove puntate del Trono Over e del Trono Classico di Uomini e donne, per le cue anticipazioni ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. Vi abbiamo raccontato cosa è successo nella registrazione del 1 maggio e adesso vi riveliamo i fatti di domenica 2 maggio. È stata infatti ospite una coppia uscita dal programma, stiamo parlando di Riccardo e Roberta.

La puntata è iniziata proprio con la visione della loro scelta di un paio di mesi fa. In studio prima è entrata Roberta e ha fatto capire che le cose con Riccardo non stanno andando bene. La dama ha rivelato che c’è stata quasi una rottura tra loro. Poi è entrato Riccardo. Così ha iniziato lei a raccontare dicendo che lui ha un carattere particolare: finché una sta zitta ed è accondiscendente va tutto bene, altrimenti non va più bene.

Per spiegare meglio, l’ex dama ha raccontato un episodio. La scorsa settimana Riccardo e Roberta era a Salerno in un hotel. E siccome lui soffre di insonnia, alle 4 si è alzato per fare la doccia. Quindi ha fatto rumore sia sbattendo la porta che accendendo il phon. Poi è anche sceso per andare in auto a bere la sua acqua, perché vuole bere solo quella. Alla fine Roberta si è infastidita perché non riusciva a dormire e quindi si è arrabbiata. Hanno così litigato e alla 5 lui se n’è andato lasciandola sola in hotel. Non ha saputo più niente per 2/3 ore, provando a cercarlo. Lui in studio si è arrabbiato tantissimo, l’ha mandata a quel paese uscendo. Poi è rientrato dicendo che non era vero che lei lo aveva cercato.

Roberta ha raccontato anche un altro episodio in cui Riccardo si è arrabbiato per una sciocchezza. E alla fine lei lo ha accusato di aver scelto con la testa e non con il cuore, perché ricorda che con Ida faceva scenate di gelosia, mentre con lei no. Riccardo ha risposto di non farle perché con lei si sente sereno e quindi questa calma è una cosa positiva. Comunque hanno discusso per più di un’ora ed è intervenuta anche Ida facendo notare che alla fine è sempre lui il problematico della coppia. Tutti si sono trovati concordi nel dire che lui non è pronto ad intraprendere una convivenza.

In conclusione Maria De Filippi ha chiesto a Riccardo e Roberta se volessero rimanere in trasmissione. Lei ha accettato, ma lui no, nonostante la conduttrice abbia cercato di convincerlo per vedere anche se potessero recuperare. Quando lui ha scelto definitivamente di andarsene, anche lei se n’è andata. Sarà davvero finita?

Intanto vediamo cos’altro è successo nella registrazione…